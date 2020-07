La Ceres su Bruno Peres: “Basta inviarci questa m****”. E scoppia la polemica

E’ iniziato tutto con un tweet pubblicato dall’account della Ceres, il famoso marchio di birra. “Smettete di inviarci questa m***a“, con la foto di Bruno Peres in bella mostra. Una presa in giro poco riuscita? Forse sì, i profili social della Ceres sono molto attivi e probabilmente hanno voluto scherzare sul soprannome che qualche tifoso della Roma aveva dato al terzino brasiliano (Bruno Ceres, appunto) dopo l’incidente in Lamborghini nel 2018. E’ infatti consuetudine, sul web, scrivere la frase usata in questo caso dalla Ceres quando vengono creati dei meme con le somiglianze tra personaggi famosi. Cosa che però non sembra essere piaciuta, visti i commenti al tweet, tra chi critica il post e chi afferma di non averne capito il senso.