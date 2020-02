La carica di Kluivert: “Continuiamo a lottare a testa alta” – FOTO

La scena dell’abbraccio della squadra al gol di Dzeko resterà l’unica immagine da ricordare nella brutta serata di Bergamo. Forse anche per questo Justin Kluivert l’ha scelta per postare un messaggio diretto a squadra e ambiente: “Andiamo avanti a testa alta continuando a lottare insieme”, le sue parole su Instagram. L’olandese anche ieri ha provato a creare occasioni da gol con azioni personali, mancando però negli ultimi e decisivi metri. Giovedì l’occasione del riscatto contro il Gent in Europa League all’Olimpico, domenica alle 18 invece arriverà il Lecce di Liverani.