Koundé: “L’Europa League è la competizione del Siviglia. Dzeko è fondamentale nella Roma”

Il difensore del Siviglia Jules Koundé ha rilasciato un’intervista ad “AS”, nella quale, tra le altre cose, ha parlato del prossimo appuntamento di Europa Legaue contro la Roma. Queste le dichiarazioni del centrale andaluso: “L’Europa League è la competizione del Siviglia. I tifosi hanno ricordi fantastici di questa competizione, l’obiettivo di questo club deve essere quello di vincerla, sempre. In tre partite possiamo arrivare in finale. La Roma? Dzeko è fondamentale nel loro gioco, ma tutta la squadra è ben organizzata. Hanno terminato la campagna in modo incredibile, come noi. Corrono molto, fanno un buon pressing e cercano di recuperare subito la palla. Abbiamo perso un calciatore importante come Gudelj, ma abbiamo una squadra molto completa. Speriamo che Nemanja possa aiutarci più avanti nel torneo“.