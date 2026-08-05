Kostantinos Koulierakis ha salutato con un lungo post su Instagram il Wolfsburg: "Non è facile mettere gli ultimi anni in poche parole. Sono arrivato giovane, in un nuovo Paese e in un nuovo campionato, ma il club mi ha fatto sentire subito il benvenuto. Ho imparato molto, non solo come giocatore ma anche come persona. Ringrazio compagni, allenatori, staff e tifosi. Me ne vado con tanti bei ricordi e con grande gratitudine per il tempo trascorso qui”. Il greco ora è pronto per la nuova sfida in giallorosso, ieri col Newport ha segnato il primo gol e sta rubando l'occhio.