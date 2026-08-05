Quarta stagione alla Roma per Evan Ndicka, leader difensivo di Gasperini che ha trascinato la Roma in Champions. Competizione che lui ha giocato: "Bellissimo giocarla, ma non vogliamo essere delle comparse. Dobbiamo essere ambiziosi. Dobbiamo andare step by step, la Serie A è un campionato complicato e arrivare terzi non è una cosa semplice. Lavoriamo per fare meglio", ha detto Evan nell'intervista in esclusiva che uscirà domani 6 agosto su Forzaroma.info. Il difensore ha parlato di questo e tanto altro.