Il centrale giallorosso è pronto per la quarta stagione nella Capitale
Ndicka: "Sensazione bellissima giocare la Champions". Domani l'intervista esclusiva su FR
Quarta stagione alla Roma per Evan Ndicka, leader difensivo di Gasperini che ha trascinato la Roma in Champions. Competizione che lui ha giocato: "Bellissimo giocarla, ma non vogliamo essere delle comparse. Dobbiamo essere ambiziosi. Dobbiamo andare step by step, la Serie A è un campionato complicato e arrivare terzi non è una cosa semplice. Lavoriamo per fare meglio", ha detto Evan nell'intervista in esclusiva che uscirà domani 6 agosto su Forzaroma.info. Il difensore ha parlato di questo e tanto altro.
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