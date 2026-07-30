Il calciomercato della Roma è entrato nel vivo e, dopo l'ufficialità di Castro, il secondo colpo di D'Amico ha un nome e un cognome: Kōnstantinos Koulierakīs. Il difensore, il decimo greco nella storia del club giallorosso, si prepara ad arrivare nella Capitale per diventare il vice-Hermoso, ma non solo. E porta in dote dal Wolfsburg un fondamentale a dir poco rilevante: il colpo di testa. I dati diffusi da OptaPaolo sono chiari: Koulierakis è secondo tra i difensori nella top-5 dei campionati europei per gol segnati di testa nella stagione 2025-26, ben 4. Meglio ha fatto solamente Van Dijk, a quota 5. Il terzo posto, sempre con 4 gol, rende questo dato a dir poco stratosferico per la Roma che verrà. Il gradino più basso del podio, infatti, lo occupa Gianluca Mancini. Il greco e Mancio insieme hanno segnato 8 gol di testa nell'ultima annata. Gasperini si prepara a svettare.