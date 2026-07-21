Manu Koné torna a parlare. Il centrocampista giallorosso ha affidato al proprio profilo social la sua frustrazione per il quarto posto ottenuto al Mondiale: "Non siamo riusciti a portare a termine la missione. I giorni passano, ma il dolore è ancora vivo. Vedere la delusione nei vostri occhi mi spezza il cuore. Ma sarò eternamente grato di aver potuto disputare la mia prima Coppa del Mondo e di aver rappresentato la Francia. Gloria a Dio, davvero". Queste le prime parole di Koné che poi ha voluto rivolgere un messaggio a Deschamps e al suo staff che lasceranno la guida della Francia: "Credo anche che "grazie" non sia una parola abbastanza forte per l’allenatore, lo staff e tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte per garantirci le migliori condizioni possibili. Avremmo voluto farvi il regalo più bello per il vostro addio. Avremmo anche voluto offrire una grande festa a tutti i tifosi dei Bleus, ma così è andata". Poi la chiusura: "Con orgoglio, con fede e con il vostro sostegno, ci rialzeremo". Adesso Koné si godrà dei giorni di riposo prima di tornare a disposizione di Gasperini. Il suo nome però è ancora al centro di voci di mercato con i club di Premier League che continuano ad essere interessati.

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