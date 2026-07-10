La Francia vola in semifinale del Mondiale, martedì alle ore 21 la sfida contro una Spagna e Belgio che giocheranno questa sera. Tra i protagonisti della vittoria per 2-0 contro il Marocco anche Koné che è stato tra i migliori in campo. Queste le parole del centrocampista della Roma ai microfoni di Dazn: "Com'è giocare con Olise, Dembelé, Mbappè, Barcola davanti? Bellissimo! Ad essere onesti ci sono dei grandi giocatori e oggi l'hanno dimostrato. Siamo davvero una grande squadra, dobbiamo continuare così. Siamo molto felici, speriamo che tutti lo siano. Fondamentalmente speriamo di arrivare fino alla fine della competizione". Manu partirà titolare anche in semifinale, la Francia è la grande candidata a vincere la coppa dopo la finale persa nel 2022 contro l'Argentina.