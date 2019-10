Kolarov, prove di rinnovo? “Non torno alla Stella Rossa, chiuderò la carriera all’estero”

Mai come in estate Aleksandar Kolarov è stato vicino all’addio alla Roma. Poi il colloquio con Petrachi e il primo approccio con Fonseca hanno fatto il resto. Anche quest’anno il serbo è uno degli inamovibili insieme all’amico Dzeko e chissà che come lui non possa firmare il rinnovo di contratto: “La Stella Rossa è un grande club e ci ho giocato da bambino, ma non ho intenzione di tornare – ha raccontato ai media locali dopo la vittoria della sua Serbia contro il Paraguay -. Chiuderò sicuramente la mia carriera all’estero”. La Roma dal canto suo ha nei suoi programmi quello di prolungare l’attuale accordo – che scade nel 2020 – di un anno più opzione per il secondo. Proponendo magari ad Aleks un ruolo in società quando appenderà gli scarpini al chiodo. Ma per quello c’è tempo: la fascia sinistra è ancora la sua.