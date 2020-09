Cengiz Under saluta Aleksandar Kolarov. Il turco ha affidato ai social il messaggio per l’ex compagno, da oggi ufficialmente un giocatore dell’Inter. “Grazie per tutto quello che mi hai insegnato, dentro e fuori di campo”le parole del numero 17, che rivelano l’importanza che il serbo aveva nello spogliatoio romanista. I due sono arrivati nell’estate del 2017. Dopo l’addio del terzino, anche il turco potrebbe lasciare la Roma. Su di lui resta forte l’interesse del Napoli.