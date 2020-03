Kluivert incorona Gravenberch: “Deve vincere il premio Next Gen, è il nuovo Pogba”

“Penso che il Next Gen dovrebbe andare al Gravenberch dell’Ajax quest’anno. È il nuovo Paul Pogba. È molto bravo e molto giovane. È davvero un grande giocatore”, parola di Justin Kluivert, uno che quel premio lo ha vinto già nel 2018 battendo tra l’altro giocatori come De Ligt, Mason Mount e Kai Havertz, mentre il vincitore del 2019 è stato Jadon Sancho. Gravenberch, tra le altre cose, è accostato anche alla Roma in quest’ultimo periodo. Al vaglio dunque un profilo giovane per il centrocampo di Fonseca, ma la concorrenza su di lui è molto forte e c’è anche quella della Juventus.