Kluivert, il 5 maggio lancerà il suo canale YouTube: ecco il trailer – VIDEO

Kluivert è pronto a sbarcare su YouTube. Il 5 maggio, come fa sapere attraverso il suo profilo Instagram, aprirà il suo canale e già qualche giorno fa aveva anticipato in un’intervista questo lancio approfittando dei social per raccontare con dei video il suo passato e gli obiettivi per il futuro. “Mi piacerebbe portare gli spettatori nel dietro le quinte e offrire qualcosa di diverso sulla vita di un calciatore” aveva detto l’esterno olandese che oggi pubblica il trailer ufficiale regalando ai suoi tifosi le prime immagini di un Kluivert inedito. “Giocavo per strada, è la base del calcio” sono le sue parole nel video.