Kluivert: “Ho fiducia nella Roma e in Fonseca. Il primo anno è stato difficile, ora va meglio”

Un autogol ad aprire la strada e poi le firme di Dzeko, Zaniolo e Kluivert nel secondo tempo. La Roma batte 4-0 l’Istanbul Basaksehir e nel finale c’è gioia anche per l’olandese, che al termine della partita ha parlato ai cronisti.

KLUIVERT A SKY

Sei soddisfatto? Tu e la squadra state migliorando.

Ho fiducia in questa squadra e questo mister. Sono felice di questa squadra.

Il calcio italiano ti sta migliorando?

Penso di sì. Il primo anno è stato difficile, in questo sto facendo meglio. Sono solo poche partite, ma voglio migliorare ancora di più.

Come fai a battere la concorrenza per cercare di giocare? Come pensi di farcela?

Ci sono tanti giocatori bravi, abbiamo bisogno di tutti quest’anno. Abbiamo tante partite. Se faccio gol e posso giocare, sono felice. C’è bisogno di tutti.