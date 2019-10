Kluivert: “Errore inaccettabile, ma potevamo fare più gol”

Dopo Fazio, Mancini, Dzeko e Fonseca anche Kluivert commenta il pareggio con il Gladbach e il rigore concesso da Collum ai tedeschi. Queste le sue parole in mix zone:

“E’ un errore inaccettabile. Non so cosa abbia visto l’arbitro. Sono soddisfatto della squadra. Non posso giocare contro il Milan, ma sarà una grande partita. Possiamo vincerla”.

Cosa vi ha detto il mister?

Mi ha chiesto di spingere di più.

Come sta vivendo la Roma questi errori arbitrali?

Penso che la squadra poteva fare più gol, ma non ci siamo riusciti.

Hai parlato con il mister di giocare attaccante?

Io voglio solo giocare. Dove non mi importa.

Cosa vi ha detto Collum?

Niente. Sono uscito dal campo, ma non ho parlato con l’arbitro.

Sull’errore di Florenzi

Si può sbagliare un’occasione. Può succedere.