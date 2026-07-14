Gasp riparte con la scossa. Da ieri la Roma ha ripreso a lavorare sotto il sole cocente di Trigoria per preparare la stagione del centenario e del ritorno in Champions League. La squadra si è ritrovata nel centro sportivo dove, dopo le visite mediche, ha svolto il primo allenamento del ritiro alle 18. Ma prima il tecnico, ai microfoni di Radio Rai, è tornato a parlare di futuro e, soprattutto, di mercato. "I Friedkin arriveranno nelle prossime ore sarà fondamentale la loro presenza perché il mercato è fatto di decisioni e di risposte immediate. La loro presenza sarà determinante, ci auguriamo tutti di fare un buon mercato e di dare risposte all'entusiasmo di una città che ha già fatto tantissimi abbonamenti". Messaggio chiaro e inequivocabile: Gasp chiama Houston.

Nessuno meglio di lui, per esperienza diretta, sa che la presenza fisica dei Friedkin può cambiare le cose in positivo e chiarire dubbi e contraddizioni. L'operazione Malen di gennaio - scrive Lorenzo Pes su Il Tempo - insegna. L'allenatore di Grugliasco continua a sperare che nessuno dei big parta da qui a fine mese, ma sa bene che un occhio attento ai conti va sempre dato. Il ds D'Amico è la lavoro per regalare al tecnico i rinforzi richiesti, soprattutto nel reparto offensivo. Tresoldi resta il primo obiettivo ma serve l'uscita di Dovbyk. La Roma continua nel dialogo con il calciatore e il suo entourage per blindare l'accordo e cercare di abbassare le pretese del Bruges. Resta tra i profili apprezzati anche Garna-cho, che però non è l'unico nome tra le ali offensive valutate dalla dirigenza.