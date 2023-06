Mercato, Bournemouth in pressing per Kluivert. Prosegue la riabilitazione per Abraham

Sull'esterno d'attacco c'è forte l'interesse degli inglesi. Il bomber inglese lavora in palestra per la seconda settimana di riabilitazione dopo l'infortunio al crociato

Redazione

Sul fronte entrate, si registra l'inserimento del Milan per Skhiri, centrocampista in scadenza col Colonia: il calciatore tunisino, accostato di recente alla Roma, avrebbe ricevuto un'offerta dai rossoneri per un contratto triennale a due milioni l'anno. Sul mediano classe '95 c'è anche l'interesse del Crystal Palace.

Prosegue la riabilitazione per Abraham. Matic sempre più innamorato di Roma: "Tifosi migliori d'Italia". — La Roma è stata descritta più volte da i suoi interpreti più importanti come una famiglia. E questo si respira costantemente nei gesti e nelle parole di ciascun membro della squadra. Anche da chi, come Tammy Abraham, non potrà vedere il campo per molto tempo. La voglia di recuperare è tanta e il bomber inglese ha già ricominciato ad allenarsi in palestra dopo l'infortunio al crociato subìto contro lo Spezia. Ma bisognerà aspettare tanto per rivederlo in campo, con una prognosi minima che parla di almeno 6 mesi.

Entusiasta Nemanja Matic, sempre più protagonista della Roma di Mourinho. In un'intervista rilasciata a Starcasinòsport, il centrocampista serbo ha parlato fra le altre cose del suo rapporto con i tifosi: "Penso che sono i migliori in Italia. Non lo dico perché gioco qui, ma perché ho visto che le altre squadre per avere lo stadio pieno devono giocare bene per più partite. Qui invece la felicità dei tifosi è fantastica. Da quando sono qui, nell'ultimo anno, abbiamo sempre avuto 60.000 spettatori all'Olimpico. È impressionante e non penso che per gli altri club sia così".