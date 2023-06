Galatasaray, Zaniolo: “Sto bene in Turchia, ma vedremo cosa succederà”

In base all'accordo che Pinto ha sottoscritto con il Galatasaray a gennaio, i giallorossi incasserebbero il 20% sulla differenza della futura rivendita sopra i 16.5 milioni già ricevuti per il cartellino

"Sto bene in Turchia, vediamo cosa succede nel mercato. Non si può mai dire niente, quello che succede si vedrà" ha detto Nicolò Zaniolo intervistatro da TVPlay su calciomercato.it.

Su Roberto Mancini."Come dicevo prima della partita con la Spagna, a Mancini devo tutto, mi ha chiamato ancora prima che facessi una partita nel calcio che conta. Devo tutto a lui, devo ringraziarlo per la fiducia che mi dà sempre. Poi, come dicevo prima, nel calcio non si può mai sapere quello che succede, ma sarei felice se un giorno mi allenasse in un club".