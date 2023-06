Mercato Roma, per Skhiri si inserisce il Milan: offerto un triennale a due milioni

Elleys Skhiri è una delle tante occasioni di questa finestra di mercato. Il centrocampista tunisino, in scadenza dal Colonia il prossimo 30 giugno, è stato recentemente accostato alla Roma ma come riportato da TuttoMercatoWeb, nelle ultime ora si è inserito prepotentemente il Milan. Il club rossonero avrebbe messo sul piatto un triennale (con opzione per il quarto) a due milioni l'anno per convincere il giocatore ha sposare il progetto. Sul classe '95 c'è anche il Crystal Palace ma la decisione del calciatore è rimandata almeno al rientro dagli impegni con la nazionale. Oggi infatti Skhiri scenderà in campo con la sua Tunisia contro l'Algeria in un match amichevole dopo una stagione da 8 gol e un assist in 40 partite tra campionato (Bundesliga) e coppe.