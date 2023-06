Calciomercato, Kluivert verso la cessione: Roma e Bournemouth trattano

Continua l'asse Roma-Bournemouth sul mercato. I due club dopo aver trattato per Vina e Zaniolo a gennaio stanno parlando in queste ore del futuro di Kluivert. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nonostante il cambio di allenatore l'ala olandese resta il primo obiettivo delle 'Cherries'. O'Neil è stato mandato via e al suo posto è arrivato lo spagnolo Iraola. Pinto spera di incassare almeno 10 milioni dalla cessione dell'ex Ajax. Dopo aver girato l'Europa in prestito adesso è il momento di dar via Kluivert a titolo definitivo.