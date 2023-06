VIDEO – Abraham prosegue la riabilitazione in palestra: “Seconda settimana!”

Il numero 9 giallorosso continua ad allenarsi in palestra dopo l'infortunio al ginocchio rimediato contro lo Spezia

Tammy Abraham prosegue la riabilitazione in palestra dopo l'infortunio al ginocchio e la conseguente operazione al crociato. L'attaccante inglese è solo alla seconda settimana di riabilitazione, come dichiarato da lui stesso sulle proprie storie Instagram, e sicuramente non tornerà a disposizione di Mourinho prima di 6 mesi