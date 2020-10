Kluivert: “Alla Roma sono cresciuto, il Lipsia è il posto giusto per me”

Giornata di presentazione per Justin Kluivert, nuovo acquisto del Lipsia che lo ha prelevato in prestito dalla Roma. L’esterno olandese ha parlato così del suo vecchio club e della sua avventura in Bundesliga: “Sono contento che il trasferimento si sia concluso. Ho imparato molto alla Roma, sono cresciuto e migliorato come giocatore. Sono stato vicino al Lipsia due anni fa, alla fine scelsi di andare in Italia ma ora sono qui e sono molto felice: credo che questo sia il posto giusto per me, per fare un ulteriore passo in avanti nella mia carriera. Sono pronto a dare il 100% per il Lipsia, è un club molto ambizioso e lo sono anche io“.