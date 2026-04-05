Klinsmann: “Inter-Roma è la gara dell’anno per i neroazzurri, serve semplicità”

Jürgen Klinsmann, ex attaccante con un passato nell'Inter oggi allenatore e dirigente, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando del momento della squadra neroazzurra e della sfida di questa sera contro la Roma. Di seguito le sue parole: "È una situazione molto comune a chi è in fuga. Quando sei vicino al traguardo, può subentrare la paura. Vedi l’obiettivo e inizi a pensare a cosa puoi perdere, invece che a cosa puoi vincere. E questo genera tensione, soprattutto se poi in alcuni giocatori c’è il ricordo della delusione dell’anno passato. In momenti così, anche i difetti più piccoli diventano ingiustamente enormi. Serve solo semplicità: giocare facile, restare tranquilli, non complicarsi la vita. Amo il pensiero positivo, anche quando alleni: se perdi dando tutto, e mi è capitato a volte, va bene. Fa parte del gioco. Ma se giochi con paura, diventa un limite. Per questo con la Roma è quasi la gara dell’anno".