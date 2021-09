Kean torna alla Juve, Abraham lo ‘sfida’: “Ci vediamo presto” – FOTO

Il centravanti inglese ha dato l'appuntamento all'attaccante della Juventus

Quella appena cominciata si preannuncia una Serie A molto equilibrata, con tante squadre importanti che si sono rinforzate. Sarà ancora probabilmente il campionato dei bomber, perché se da una parte sono andati via Lukaku e Ronaldo, dall'altra sono arrivati dei giovani decisamente promettenti come Tammy Abraham e Moise Kean. Il classe 2000 è tornato alla Juve dopo le esperienza a Everton e PSG e ha celebrato il suo rientro in bianconero con un video sui social. E tra i commenti è spuntato quello del bomber della Roma:"Ci vediamo presto", ha scritto Abraham a Kean. I due si sono incrociati in Premier League due anni fa, anche se una sola volta all'andata: Abraham titolare nel Chelsea, Kean rimasto in panchina per 90 minuti ma vittorioso 3-1 con l'Everton. Al ritorno Tammy non era neanche in panchina.