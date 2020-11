Karsdorp: “Siamo più forti del Napoli, lo scudetto deve restare un obiettivo”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Roma le parole di Rick Karsdorp. Il terzino olandese stasera prende posto sulla fascia destra nel 3-4-2-1 giallorosso:

KARSDORP A SKY SPORT

Chi è più forte tra Roma e Napoli?

Roma, ma è difficile dirlo. Entrambe stiamo facendo bene. E’ un match importante per rimanere in alto, sperando che noi possiamo rimanere in queste zone di classifica vincendo.

La squadra che vincerà questa sera potrà competere veramente per lo scudetto?

Naturalmente, perché no. Noi giochiamo sempre per vincere e deve restare valido l’obiettivo del titolo. Non significa che perdendo una di noi non riuscirebbe a conquistarlo. La partita di oggi è importante per non perdere contatto con le zone alte della classifica.