Karsdorp: “La strategia? Cerchiamo di partire bene e non prendere gol”

Le parole del terzino: "All'andata abbiamo fatto un buon primo tempo e un secondo negativo"

Si dice che è finita solo quando suona l'ultimo round... Abbiamo fatto un cammino molto lungo per arrivare a questa semifinale, abbiamo quasi sempre vinto. All'andata abbiamo fatto un buon primo tempo e un secondo negativo. Oggi cerchiamo di partire bene, di non prendere gol, di segnare e poi vediamo come va.

Come avete preparato la partita? Come ogni altra partita. Non bisogna sconvolgere quello che si fa per un 6-2. Dobbiamo fare le stesse cose meglio e con più convinzione.