Karanka (ex vice di Mourinho): “E’ un allenatore che ha tutto sotto controllo”

Aitor Karanka, ex vice di José Mourinho al Real Madrid dal 2010 al 2013, ha rilasciato in un'intervista ad As dove ha parlato del tecnico portoghese: "Facevo parte dello staff tecnico della nazionale spagnola e poter lavorare con Vicente del Bosque e Fernando Hierro è stata un'esperienza incredibile. Sono stato fortunato ad essere contattato da José Mourinho; all'improvviso mi sono ritrovato sulla panchina del Real Madrid con il miglior allenatore del mondo. Quando mi chiamarono risposi di non bere whisky al mattino... Mourinho mi disse che cercava sempre di avere un ex giocatore del club nel suo staff, e che nel mio caso aveva chiesto referenze a Mijatovic, Seedorf e Figo. Tutti gli avevano parlato bene di me, mi disse di essere orgoglioso di avere così buoni amici. Una volta mi ha chiesto di dargli consigli per capire cosa poteva migliorare, proprio perché sapevo già tutto del club. È un allenatore che ha tutto sotto controllo: allenamento, organizzazione, avversari... tutto quello che possiamo immaginare".