Kane: “Con Mourinho ci sentiamo, gli auguro il meglio alla Roma”

Il bomber della nazionale inglese parla benissimo del suo ex allenatore: "È fantastico, abbiamo un grande rapporto. Mi ha scritto, spero che resteremo sempre in contatto"

Harry Kane ha solo parole al miele per José Mourinho. Il bomber della nazionale inglese, dal ritiro agli Europei, è tornato a parlare del suo ex allenatore al Tottenham."È fantastico, ci siamo anche scritti. Tutti sanno che abbiamo un grande rapporto e ci siamo trovati molto bene insieme", racconta il 10 degli Spurs a 'talkSPORT'. Su di lui ci sono tantissime voci di mercato, è uno degli attaccanti più importanti al mondo, anche se il Tottenham vorrebbe tenerlo. Ci fosse stato ancora Mourinho, magari la sua scelta sarebbe stata più semplice: "Lo rispetto tantissimo, come allenatore e come persone. Gli auguro tutto il meglio alla Roma. È bellissimo avere uno dei migliori manager del mondo al tuo fianco. Lo rispetterò sempre e spero di restarci in contatto per il resto della mia carriera".