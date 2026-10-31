Hassane Kamara ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Roma. Queste le sue parole:

Che momento è per voi? “Giochiamo contro una squadra che non ha mai perso, sono una squadra completa con identità. Facile preparare una partita così ma sarà difficile”.

Sulla stagione. “Dobbiamo tornare alle basi, compatti e giocare facile. Poi il calcio cambia. Non dobbiamo fare regali e la fiducia tornerà”.