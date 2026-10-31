Le sue parole: "Non dobbiamo fare regali e la fiducia tornerà"
Udinese-Roma, il pronostico: le quote di tutti i bookmakers
Hassane Kamara ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Roma. Queste le sue parole:
Che momento è per voi? “Giochiamo contro una squadra che non ha mai perso, sono una squadra completa con identità. Facile preparare una partita così ma sarà difficile”.
Sulla stagione. “Dobbiamo tornare alle basi, compatti e giocare facile. Poi il calcio cambia. Non dobbiamo fare regali e la fiducia tornerà”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Partite in Diretta
Cronaca Udinese-Roma 2-4 LIVE: Palma accorcia le distanze
News AS Roma
D'Amico: "Per il mercato e il rinnovo di Hermoso c'è tempo. Come sta Dybala? Vedremo a metà settimana"
News AS Roma
Malen da urlo: anche in trasferta nessuno ha segnato più di lui nei top 5 campionati
News AS Roma
Udinese-Roma, la moviola: contatto tra Kabasele e Castro, per Maresca non è rigore
News AS Roma
Carrick a un passo dall'esonero: ko anche col Chelsea. Contro la Roma il match decisivo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti