Kalinic: “A Roma non ho fatto male, ho segnato cinque gol giocando sette gare dall’inizio”

Durante la conferenza stampa di presentazione, dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Verona, Nikola Kalinic ha parlato anche dell’ultima stagione disputata con la maglia della Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Alla Fiorentina ho giocato quasi sempre. A Milano non giocavo spesso, ho anche avuto qualche infortunio. E a Roma non ho giocato male: ho segnato cinque gol facendo sette gare dall’inizio. Se gioco con continuità posso dare di più: mi serve fiducia, come quella che mi diede Paulo Sousa a Firenze“.

L’attaccante ha giocato nella capitale in prestito dall’Atletico Madrid. Nella prima parte di stagione è stato fermato da un infortunio, successivamente è riuscito a trovare più spazio, ma le cinque reti non sono bastate per ottenere la riconferma in giallorosso.