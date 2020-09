Juventus, Suarez o Dzeko? Marchisio: “Il bosniaco è sempre un giocatore fantastico”

Suarez-Dzeko, è testa a testa per il nuovo attaccante della Juventus. L’uruguaiano del Barcellona tiene col fiato sospeso i tifosi bianconeri e soprattutto la Roma. Difficilmente i bianconeri prenderanno entrambi e per questo continuano a tenere in caldo anche il bosniaco. L’ex centrocampista juventino Claudio Marchisio, intervenuto a ‘Sky Sport’, ha parlato del futuro bomber di Pirlo: “Nei giorni scorsi ho scherzato un po’ sui social, sul fatto che aspettavo Suarez a Torino, ma ancora non è arrivato (ride, ndr). Al di là di questo, l’altro giorno ho visto Italia-Bosnia e Dzeko è sempre un giocatore fantastico. Credo che i dirigenti della Juventus sappiano su chi puntare e chi arriverà sarà sicuramente un grande attaccante”.