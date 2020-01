Juventus, escluse fratture per Alex Sandro. Febbre per Cuadrado

Prosegue l’avvicinamento della Juventus a un doppio impegno complicato, quello in Coppa Italia con la Roma e quello in campionato con il Napoli. Come riporta il sito ufficiale bianconero i giocatori si sono ritrovati già in tarda mattinata al JTC, per cominciare a preparare la sfida di mercoledì sera, ancora all’Allianz Stadium, contro la Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Scarico per chi ha giocato ieri, attivazione, lavoro tecnico e partita per il resto del gruppo. Alex Sandro è stato sottoposto oggi presso il J Medical a un controllo radiologico all’emicostato destro, che ha escluso la presenza di fratture costali. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Cuadrado invece non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera forma influenzale.