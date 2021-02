Juventus, differenziato per Dybala e Ramsey. Domani alle 14.30 la conferenza di Pirlo

Countdown iniziato anche alla Continassa. I bianconeri continuano la preparazione in vista della gara dell’Olimpico contro la Roma, in programma sabato 6 febbraio alle 18. La squadra si è ritrovata oggi al Training Center con una sessione di allenamento impostata sul possesso palla, esercitazioni tattiche e partitella finale. Hanno svolto lavoro differenziato Ramsey e Dybala, che rimangono così in dubbio per la sfida con la Roma, mentre riposo programmato per Rodrigo Bentancur, titolare anche nella sfida giocata in Coppa Italia contro l’Inter. Domani sarà poi la volta di Andrea Pirlo, che parlerà alle 14.30 in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti in vista di Juve-Roma, match che infiammerà il turno di Serie A.