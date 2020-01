Brutte notizie anche in casa Juventus. Come riportato dal sito ufficiale del club, Merih Demiral ha riscontrato una lesione del legamento crociato anteriore, con interessamento meniscale del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni sarà richiesto un intervento chirurgico.Un infortunio molto simile a quello subito da Zaniolo, in una cornice – quella dell’Olimpico ieri sera – da brividi.