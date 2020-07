Juventus, allenamento mattutino in vista della Roma: gruppo diviso

Sabato sera si chiude la stagione di Roma e Juventus in Serie A. I bianconeri festeggeranno all’Allianz Stadium il nono scudetto consecutivo, con un occhio al match contro il Lione. Per preparare la sfida con i giallorossi, la Juventus, dopo essere rientrata in nottata da Cagliari, è scesa in campo questa mattina al JTC Continassa (nel pomeriggio è toccato alla Roma allenarsi a Vinovo). Come riporta il sito ufficiale del club, lavoro di scarico per chi ha giocato alla Sardegna Arena, lavoro tecnico e di possesso palla per il resto del gruppo. Domani l’allenamento è in programma al pomeriggio.