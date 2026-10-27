Il pareggio di Napoli ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa Roma. Non tanto per il punto, quanto per come è andata la partita: i giallorossi hanno approcciato male il match e hanno rischiato di capitolare contro un buon Napoli. La sfida del Maradona continua a far parlare di sé, soprattutto tra gli allenatori. Come Juric, che in conferenza stampa le ha dedicato una piccola parentesi: “Contro la Roma ho visto un Napoli favoloso per 60 minuti. Doveva andare sul 3-0, ho visto una squadra di una qualità immensa. Poi la Roma è stata fisicamente devastante, hanno spinto tanto. Adesso il gioco del Napoli mi sembra molto molto più offensivo, in pressing, in avanti. Un po’ diverso rispetto all’Allegri a cui ero abituato quando allenava Milan e Juventus”.