Ivan Juric è tornato a parlare della sua avventura in giallorosso iniziata il 18 settembre 2024. Poco meno di un mese che ha condizionato e affossato le ambizioni stagionali della Roma, risollevata solamente con il ritorno di Claudio Ranieri. Oggi l'allenatore croato, attuale tecnico del Monza, è tornato su quelle settimane ammettendo in conferenza stampa: "Non ero pronto per l’esperienza di Roma, non avevo quel tipo di background". Poi, parlando invece del suo attuale periodo al Monza, ha dichiarato sorridendo: "Qui sono molto contento, del club e dei ragazzi, stiamo lavorando bene. Sono curioso di dove possiamo arrivare perché ci sono margini di crescita. C’è feeling".