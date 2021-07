Joao Sacramento: “È un orgoglio difendere i colori di questo grande club”

Il secondo di José Mourinho ha condiviso uno scatto che lo ritrae con tutto lo staff del portoghese

L'allenatore in seconda di José Mourinho, Joao Sacramento, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con tutto lo staff dello Special One. Il portoghese ha accompagnato questo scatto con una didascalia: "Accogliamo questa sfida con grande entusiasmo. È un orgoglio difendere i colori di questo grande club". Lo Special Two, sul quale potete leggere aneddoti e curiosità in questo approfondimento, lavora con Mourinho dal 2019 ai tempi del Tottenham. Il sodalizio fra i due, come confermato dal tecnico portoghese, era già cominciato in precedenza, seppur non ufficialmente. Prima del Tottenham Joao Sacramento ha lavorato al Monaco e al Lille.