Jesus no stop, allenamento anche nel giorno di Pasquetta – VIDEO

Juan Jesus non si ferma. Nel giorno in cui alcune pagine di tifosi della Lazio pubblicano un video accusando i giocatori della Roma di violare la quarantena, il difensore brasiliano posta sui social l’allenamento nel giorno di Pasquetta rigorosamente da casa. Dagli affondi ai plank, passando per gli attrezzi per la parte alta del corpo. L’ex Inter non lascia nulla al caso per farsi trovare pronto per quando la squadra potrà tornare a svolgere le sedute a Trigoria. Negli ultimi giorni si parla del 4 maggio come data per la ripresa.