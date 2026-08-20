In queste ore sui social e nelle piazze giallorosse si parla soprattutto di Rodrigo Mora. Il talentino portoghese, neo-acquisto della Roma, si è presentato con tanta motivazione e voglia di far bene tanto da voler convincere Gasperini a puntare su di lui già per la sfida di lunedì contro la Fiorentina. Segnali assolutamente positivi, ma via social è arrivato un avvertimento che porta la firma di Jeda. L'ex attaccante brasiliano, con una lunga esperienza in Italia, è stato allenato da Gian Piero Gasperini al Crotone nell'annata 2005-06, mettendo a referto 15 gol in 42 partite. Di seguito l'avviso di Jeda al 19enne Rodrigo Mora: "Quando ho letto che Rodrigo Mora è arrivato alla Roma di Gasperini, ho sorriso. Ragazzo mio, preparati. Perché Gasperini, quando vede talento, non lo accarezza. Lo mette alla prova. Ti chiede una corsa in più, un duello in più, un sacrificio in più. E quando pensi di avergli dato tutto, lui riesce ancora a trovare qualcosa da tirarti fuori. Io questa cosa l’ho vissuta sulla mia pelle. A Crotone giocai 42 partite. Tutte. Segnai 15 gol, il mio record personale in una stagione. Gasp mi stimò fin dal primo giorno, ma quella stima non diventò mai uno sconto. Mi spinse continuamente oltre il limite che pensavo di avere. E oggi posso dirlo con gratitudine: una parte importante di quella stagione porta anche la sua firma. Rodrigo ha diciannove anni, qualità, personalità e già 80 presenze con la prima squadra del Porto. Adesso, però, entra a Roma. Una città che ama forte, pretende tanto e fa pesare ogni emozione il doppio. Il consiglio che gli darei è semplice: non vivere dei complimenti. Lavora. Ascolta. Non spaventarti quando Gasperini ti chiederà ancora di più. E mettici sempre la faccia, soprattutto quando le cose non verranno bene. Gasp non può segnare al posto tuo. Ma può farti scoprire quale calciatore sei davvero. Il resto dipende da te, Rodrigo. Il talento ti ha aperto la porta. La fame deciderà quanto lontano potrai arrivare. Romanisti, siete pronti a sostenerlo e a concedergli anche il diritto di sbagliare?".



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