Iturbe: “Roma, puoi vincere l’Europa League. Voglio tornare in Italia”

L'ex giallorosso: "Dzeko fortissimo, con lui migliora anche la squadra. Io voglio dimostrare che in Serie A posso starci"

A Roma ha lasciato tante ombre e qualche luce, come il gol-liberazione nel derby del 2015. Ma per Juan Manuel Iturbe la squadra giallorossa sarà sempre speciale: "È il club più bello nel quale abbia giocato. Quando sono arrivato ero il ragazzo più felice del mondo", ha detto in un'intervista a Gianlucadimarzio.com. "Totti e De Rossi mi sono stati sempre vicino, rassicuravano me e la squadra. Poi è andata come è andata ma così è il calcio, c’è sempre il tempo per avere una rivincita e fare bene”. Ora la Roma punta a vincere l'Europa League, e per il paraguaiano (ora al Pumas in Messico) ci sono buone possibilità: “Ha fatto una grande partita contro l’Ajax. Se vincessero sarebbe una cosa bellissima. Dzeko? È un centravanti molto forte e con lui migliora anche la squadra”. Era stato vicino al ritorno in A col Genoa, che poi non si è concretizzato. Ma Iturbe ci crede ancora: “In tanti mi avevano chiamato e sto lavorando per tornare. Non tanto perché mi manca ma perché voglio fare vedere a tutti che posso stare lì".