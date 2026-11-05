Se Ghilardi e Pisilli sono stati convocati da Roberto Mancini in Nazionale maggiore, con l'Under 21 a rappresentare la Roma c'è invece Emanuele Lulli, in due amichevoli di prestigio contro Francia e Belgio dopo essersi qualificata per l'Europeo in Albania e Serbia 2027. Tre sono le novità assolute dei convocati di Baldini: il portiere del Bologna Massimo Pessina, il difensore del Monza Eddy Kouadio e l’attaccante del Borussia Dortmund Samuele Inacio, tutti e tre provenienti dall’esperienza in Nazionale A lo scorso ottobre. In difesa torna invece Filippo Mane del Dortmund, mentre a centrocampo si rivede Lorenzo Amatucci. Tre i ritorni in attacco: Alessio Cacciamani del Torino e assente dal marzo del 2026, Jeff Ekhator e Dominic Vavassori.

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Massimo Pessina (Bologna);Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M’Gladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Avellino);Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina);Attaccanti: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Dominic Vavassori (Palermo).