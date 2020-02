Italia Under 18, contro la Francia convocati Tripi e Bove. Prima chiamata per Ciervo

La Federazione ha comunicato tramite i propri canali ufficiali i convocati per l’amichevole dell’Italia Under 18 contro la Francia, in programma mercoledì 12 febbraio presso il Centro Tecnico Federale francese a Clairefontaine. Tre i giallorossi convocati: Tripi, Bove e Ciervo, con quest’ultimo alla primissima chiamata nella rappresentativa. Di seguito la lista completa del tecnico Bernardo Corradi:

Portieri: Marco Molla (Bologna), Filippo Rinaldi (Parma);

Difensori: Tommaso Barbieri (Novara), Christian Dalle Mura (Fiorentina), Christian Dimarco (Inter), Stefano Piccinini (Sassuolo), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Iyenoma Destiny Udogie (Verona), Mattia Viti (Empoli);

Centrocampisti: Riccardo Boscolo Chio (Inter), Edoardo Bove (Roma), Michael Brentan (Sampdoria), Nikola Sekulov (Juventus), Diego Orlando Simonetta (Sassuolo), Filippo Tripi (Roma);

Attaccanti: Alessandro Arlotti (Monaco), Nicholas Bonfanti (Inter), Andrea Capone (Milan), Riccardo Ciervo (Roma), Cosimo Marco Da Graca (Juventus).