Italia U21, riposo per Bove: va in tribuna nel match contro San Marino

Edoardo Bove non va nemmeno in panchina nella sfida di oggi tra Italia Under21 e San Marino. Questa la scelta del ct Carmine Nunziata che non lo ha incuso nella lista di convocati per concedergli un po' di riposo visto che in questo avvio di stagione ha saltato appena 2 partite contro Verona e Torino. Nessun problema fisico dunque per il centrocampista classe 2002. In campo per gli Azzurri due ex giallorossi ovvero Riccardo Calafiori (oggi titolare al Bologna) e Cristian Volpato (passato in estate al Sassuolo).