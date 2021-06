Italia pazza di Jorginho. E Mou tre anni fa diceva: “È il migliore al mondo”

L'italo-brasiliano sta incantando all'Europeo e potrebbe diventare un uomo mercato. La Serie A lo rivorrebbe indietro

L'Italia è pazza di Jorginho. Partito da Verona e passato per Napoli, è riuscito a diventare campione d'Europa con il Chelsea e ora spera di riuscirci con gli Azzurri. Col doppio passaporto, ha scelto la Nazionale italiana anziché aspettare una chiamata della Seleçao, che probabilmente alla fine sarebbe arrivata. Adesso potrebbe diventare un uomo mercato. In Serie A se lo prenderebbero tutti. Anche Mourinho, che due anni fa l'aveva incoronato in un'intervista: "Per me è tra i migliori d’Europa nel suo ruolo. Il modo in cui controlla il gioco, recupera la palla o va in pressing sugli avversari è incredibile". Parole che avevano stupito un po' tutti. A quel tempo era il perno del centrocampo di Sarri al Napoli e lo Special One lo aveva messo nel mirino per il suo United. Ora, in giallorosso, il portoghese cerca un regista. L'obiettivo principale resta Xhaka, sicuramente più abbordabile economicamente (anche se la trattativa al momento è arenata). Ma certamente tra i nomi fatti da Mou a Tiago Pinto c'è anche quello di Jorginho. Per adesso inarrivabile, più avanti chissà.