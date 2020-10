Italia-Moldavia: titolari i romanisti Mancini e Cristante

Ci sono due romanisti nell’undici titolare scelto dal commissario tecnico Roberto Mancini per la gara contro la Moldavia. Scenderanno in campo dal 1′, con la maglia della Nazionale, Gianluca Mancini e Bryan Cristante: il primo giocherà al centro della difesa assieme al laziale Acerbi; il secondo verrà schierato in mediana, tra Locatelli e Bonaventura. Presente anche Stephan El Shaarawy – nominato capitano -, vicino al ritorno in giallorosso nella sessione di mercato conclusasi lo scorso lunedì.

Questa la formazione titolare della Nazionale: Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.