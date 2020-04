Italia, Mancini: “Zaniolo può ricoprire diversi ruoli, è una fortuna. Potrà ancora migliorare a livello tattico”

Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il ct dell’Italia ha parlato della sospensione del campionato e di Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole:

Come cambiano le cose con l’europeo spostato di un anno?

Nessuno di noi avrebbe voluto questo, il motivo è quello che è successo in tutta Europa. C’e’ grande amarezza perché se ne sono andate tante persone. A livello calcistico per noi può anche andar bene, abbiamo una squadra giovane e possiamo continuare a lavorare. I più giovani possono avere più esperienza.

Cosa ci sta lasciando questa situazione? Può essere un’occasione di unione per gli italiani?

Questo lascerà tanta tristezza per molte famiglie, è questa la cosa più drammatica che non possiamo accettare. Per quello che ci riguarda se ci sarà da fare qualcosa la faremo volentieri. Qualche giorno fa da Fazio dissi di organizzare una partita tra a nazionale mista maschile femminile con una nazionale mista maschile femminile di dottori per ringraziarli.

Zaniolo lo farai giocare a centrocampo o a destra?

Vedremo, intanto vediamo se recupera bene al 100%. E’ un ragazzo così giovane che potrà ancora migliorare a livello tattico e può ricoprire diversi ruoli, questa è una fortuna sia per noi che per lui.

Vi siete sentiti in questo periodo?

Sì, ci siamo sentiti all’inizio, poi si è sentito meglio. L’importante è che stia continuando.