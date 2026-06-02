L'Italia è pronta a ripartire dopo la grande delusione Mondiale. Silvio Baldini, ct ad interim, guiderà la Nazionale nelle due amichevoli in programma in questo inizio di giugno. Il tecnico ha deciso di portare, quasi in blocco, il suo gruppo dell'U21 e di escludere i calciatori della Nazionale maggiore. La FIGC ha diramato la lista dei numeri di maglia che l'Italia utilizzerà per la sfida di domani contro il Lussemburgo. Maglia numero 21 per Pisilli, mentre la 10 va a Cher Ndour. Ecco l'elenco completo.

Donnarumma 1, Palestra 2, Bartesaghi 3, Chiarodia 4, Lipani 5, Mane 6, Cherubini 7, Camarda 8, Esposito 9, Cher 10, Koleosho 11, Daffara 12, Reggiani 13, Berti 14, Comuzzo 15, Faticanti 16, Fini 17, Ekhator 18, Inacio 19, Dagasso 20, Pisilli 21, Favasuli 22, Palmisani 23, Honest 24, Fortini 25