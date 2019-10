L’Italia di Roberto Mancini scende in campo all’Olimpico contro la Grecia per la settima partita del suo girone di qualificazione ai prossimi Europei. Per la sfida contro Manolas e compagni il ct azzurro ha scelto il 4-3-3. Leonardo Spinazzola è l’unico giocatore della Roma a partire titolare. Panchina per Cristante, Zaniolo e Mancini.