Italia-Grecia, sorpresa De Rossi: Mancini lo inserisce tra i preconvocati per il match dell’Olimpico

Daniele De Rossi potrebbe presto tornare allo Stadio Olimpico. Non indosserà la maglia della Roma, ma quella della Nazionale. Come riporta il giornalista di ‘Sky Sport’ Alessandro Alciato, infatti, il ct dell’Italia Roberto Mancini ha inserito il centrocampista del Boca Juniors nei preconvocati del match contro la Grecia. Gli Azzurri scenderanno in campo il prossimo 12 ottobre allo Stadio Olimpico contro la squadra di Manolas nella settima giornata delle qualificazioni a Euro 2020 che potrebbe regalare il pass matematico agli uomini di Mancini. De Rossi è attualmente alle prese con un infortunio alla coscia, Mancini aspetta novità dalle sue condizioni fisiche. In attesa dell’ufficialità di questa scelta clamorosa, i tifosi della Roma pregustano il ritorno del loro ex capitano. De Rossi vestirebbe di nuovo la maglia azzurra quasi due anni dopo quel disgraziato 13 novembre 2017 a ‘San Siro’, giorno dell’eliminazione per mano della Svezia dal playoff per accedere al Mondiale di Russia. Quella sera De Rossi rimase in panchina con l’ormai celebre siparietto in cui rinunciò a entrare in campo rivolgendosi a Ventura: “Metti Insigne, mica dobbiamo pareggiare!” Gli ultimi minuti effettivamente giocati in Nazionale risalgono all’andata della sfida con la Svezia, il 10 novembre.