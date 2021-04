Italia Femminile, vittoria di misura con l’Islanda: cinque giallorosse in campo

L’Italia Femminile del ct Milena Bertolini esordisce con una vittoria in questo doppio appuntamento amichevole con l’Islanda. Allo stadio ‘Bearzot’ di Coverciano le Azzurre hanno vinto 1-0, con il tecnico che ha potuto anche fare qualche esperimento non giocatrici fino ad ora meno impiegate. A segno Caruso nella ripresa al 25′: martedì 13 ci sarà il rematch, sempre amichevole, con le islandesi. In campo ben cinque giocatrici della Roma: tre titolari (Linari, Soffia e Serturini) e due subentrate (Pettenuzzo e Bonfantini).